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تسجيل 10 وفيات و381 اصابة بكورونا في الاردن

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تسجيل 10 وفيات و381 اصابة بكورونا في الاردن تسجيل 10 وفيات و381 اصابة بكورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 10 وفيات و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10368 وفاة و794350 إصابة.
وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، اليوم، فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 21ر2 بالمئة.
وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12140 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 63 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 46 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 615 حالة.
وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.
وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 1238 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 771842 حالة.
كما أشار إلى إجراء 17249 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9170129 فحصاً.
وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3422595، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2868623.

جي بي سي نيوز

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