أخبار عاجلة

مصطفى محمد يكشف لمجاهد سبب انفعالة عقب هدفه في الجابون -
اتحاد الكرة: جلسة عاجله مع البدرى عقب العودة من الجابون -
بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف -
"المسند": الخريف يدخل اليوم وفقاً لحساب النجوم.. والحرارة تنخفض فجراً -
عاجل ⭕.. هروب 6 أسرى فلسطينيين بنفق حفروه بالمعالق الصدئة.. مفاجأة لإسرائيل في ساعات الفجر -
فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي عبر نفق -
محافظ كفر الشيخ يستقبل قافلة «أبواب الخير» -
إرسال جواب شكر لـ حسام البدري.. نجم المنتخب السابق يصف مسيرة مصر في تصفيات قطر بـ«المظلم» -
طلب إحاطة يطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة بث قنوات إعلانات مضللة لوظائف وسحر وشعوذة -
القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات عامل مصري في قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ترحيب طلابي.. أمير الجوف في مدرسة بسكاكا يطمئن على انطلاقة العام

Print
اطلع على مرافقها ووقف على الاستعدادات وشارك في تسليم المقررات

ترحيب طلابي.. أمير الجوف في مدرسة بسكاكا يطمئن على انطلاقة العام

زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مدرسة سراقة بن مالك المتوسطة بمدينة سكاكا؛ للاطمئنان على استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف للعام الدراسي الجديد.

وكان في استقبال الأمير في المدرسة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ وعدد من قيادات التعليم، وفور وصوله استقبله الطلاب والطالبات بكلمات ترحيبية، بعدها اطلع على مرافق المدرسة والوقوف على استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد، كما شارك في تسليم الطلاب المقررات المدرسية.

وثمّن أمير منطقة الجوف جهود إدارة التعليم بالمنطقة بالاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة، وفق الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يدعم العملية التعليمية وفق رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق.

من جانبه، أعرب مدير عام تعليم الجوف، عن شكره لأمير المنطقة على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية ودعمه إدارة التعليم وأنشطتها بما يخدم سير العمل فيها، مشيراً إلى أن الإدارة وحّدت جميع الجهود والخطط الإدارية والتقنية والفنية على المستويات كافة لضمان بداية جادة لعام دراسي جديد حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة، بإذن الله.

ترحيب طلابي.. أمير الجوف في مدرسة بسكاكا يطمئن على انطلاقة العام

ترحيب طلابي.. أمير الجوف في مدرسة بسكاكا يطمئن على انطلاقة العام

ترحيب طلابي.. أمير الجوف في مدرسة بسكاكا يطمئن على انطلاقة العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف

بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف

"المسند": الخريف يدخل اليوم وفقاً لحساب النجوم.. والحرارة تنخفض فجراً

"المسند": الخريف يدخل اليوم وفقاً لحساب النجوم.. والحرارة تنخفض فجراً

برعاية وزير الصحة.. "الصيدلة الإكلينيكية" تعقد مؤتمرها السنوي الأول

برعاية وزير الصحة.. "الصيدلة الإكلينيكية" تعقد مؤتمرها السنوي الأول

انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في تعليم الرياض

انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في تعليم الرياض