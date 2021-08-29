ترحيب طلابي.. أمير الجوف في مدرسة بسكاكا يطمئن على انطلاقة العام

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اطلع على مرافقها ووقف على الاستعدادات وشارك في تسليم المقررات

زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مدرسة سراقة بن مالك المتوسطة بمدينة سكاكا؛ للاطمئنان على استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف للعام الدراسي الجديد.

وكان في استقبال الأمير في المدرسة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ وعدد من قيادات التعليم، وفور وصوله استقبله الطلاب والطالبات بكلمات ترحيبية، بعدها اطلع على مرافق المدرسة والوقوف على استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد، كما شارك في تسليم الطلاب المقررات المدرسية.

وثمّن أمير منطقة الجوف جهود إدارة التعليم بالمنطقة بالاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة، وفق الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يدعم العملية التعليمية وفق رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق.

من جانبه، أعرب مدير عام تعليم الجوف، عن شكره لأمير المنطقة على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية ودعمه إدارة التعليم وأنشطتها بما يخدم سير العمل فيها، مشيراً إلى أن الإدارة وحّدت جميع الجهود والخطط الإدارية والتقنية والفنية على المستويات كافة لضمان بداية جادة لعام دراسي جديد حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة، بإذن الله.