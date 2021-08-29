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نضال الشافعي: «اشتغلت في الفن بدراعي.. وخالد جلال صاحب فضل في مسيرتي»

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نضال الشافعي: «اشتغلت في الفن بدراعي.. وخالد جلال صاحب فضل في مسيرتي» نضال الشافعي: «اشتغلت في الفن بدراعي.. وخالد جلال صاحب فضل في مسيرتي»

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قال الفنان نضال الشافعى إنه «شاب بسيط من عائلة متوسطة الحالة الاقتصادية عاش داخل الحارة المصرية ودرس بمعهد الفنون المسرحية وبمركز الإبداع مع خالد جلال».

وأضاف نضال خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس»: «اشتغلت مسرح هواه في بداياتي حتي شاهدنى شريف عرفه وساندرا نشأت، وكانا السبب في نقلة كبيرة في حياتي بعد مشاركتي في ست كوم تامر وشوقيه ثم فيلم ملاكى اسكندرية وكانت بداية متميزة بالنسبة لي».

وتابع نضال: «عملت في الوسط الفني دون واسطة وكنت عاشق للتمثيل ومن أجل ذلك لجأت للدراسة، ولكني وجهت العديد من التحديات في البداية، وقررت ترك الفن وأن امتهن أي مهنة أخرى وسعيت للسفر إلى احلي الدول العربية والعمل في أي مجال».

ومضى يقول: «لن أنسى موقف خالد جلال حينما علم انى سأترك التمثيل، وقال لى اوعى تعمل كده، انت موهب بشهادة الناس والنقاد واكيد فرصتك هتيجى، وكلامه كان له تأثير كبير على جدا وعدت مرة أخرى واشتغلت مسرح حتى شاهدتني ساندرا نشات كانت في لجنة تحكيم مشروع وطلبت انى اشتغل معاها ملاكى اسكندرية».

المصرى اليوم

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