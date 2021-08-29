أخبار عاجلة

الحوثيون يستهدفون منشآت نفطية وعسكرية سعودية -
لتحويل مساره .. قطع المياه عن عدة شوارع بمنطقة المهندسين لمدة 8 ساعات -
انطلاق موسم جني محصول القطن في الشرقية -
المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية -
انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية -
"السودة".. مذكرة تعاون لإحياء البناء البيئي ودراسة خصائص الأحجار -
وفاة أشهر دكتور بالسينما المصرية..الفنان سمير الملا شارك فى رأفت الهجان..وتفاصيل تشييع جنازته اليوم -
مهاجم برشلونة الجديد يجتاز الفحص الطبي بنجاح -
رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة -
سحب 3137 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

فرمان كارتيرون يطيح بـ«جنش» خارج

Print
فرمان كارتيرون يطيح بـ«جنش» خارج الزمالك فرمان كارتيرون يطيح بـ«جنش» خارج

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أصبحت أيام محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، معدودة داخل القلعة البيضاء، وذلك على خلفية أزمته مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.

وكان جنش، دخل في مشادة كلامية مع كارتيرون، بسبب اعتراضه على استبعاده من التشكيل الأساسي في مباراة سيراميكا كليواترا، لحساب محمد أبوجبل حارس الزمالك، وهو ما دفع كارتيرون لتجميد الحارس وكتابة مذكرة ضده ورفعها لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

وعلمت «المصري اليوم» أن المدير الفني رفض محاولات اللاعبين الكبار بالصلح مع جنش، والعفو عن الحارس، وعودته للمشاركة في المباريات مع الفريق، وأوصى المدير الفني ببيع الحارس أو إعارته في الميركاتو الصيفي الجاري، لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية.

واستقر كارتيرون، على الإبقاء على الثنائي محمد أبوجبل، ومحمد عواد، في قائمة الفريق في الموسم المقبل، مع عودة محمد صبحي، بعد إنتهاء إعارته مع نادي الاتحاد السكندري.

يُذكر أن الحارس صاحب الـ34 عامًا لعب مع الزمالك 9 مباريات في مسابقة الدوري، سكنت شباكه 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي يخصص مكافأة لفريق اليد لتحفيزهم قبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك

الأهلي يخصص مكافأة لفريق اليد لتحفيزهم قبل السوبر الإفريقي أمام الزمالك

الزمالك يواصل تدريباته في الخامسة مساء غد

الزمالك يواصل تدريباته في الخامسة مساء غد

حمادة أنور: «محدش يساوم شيكابالا على حبه الزمالك»

حمادة أنور: «محدش يساوم شيكابالا على حبه الزمالك»

الزمالك يصعد ضد الأهلي ويساند إبراهيم عيسي بعد أزمة «شعار نازي»

الزمالك يصعد ضد الأهلي ويساند إبراهيم عيسي بعد أزمة «شعار نازي»