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أصبحت أيام محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معدودة داخل القلعة البيضاء، وذلك على خلفية أزمته مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.

وكان جنش، دخل في مشادة كلامية مع كارتيرون، بسبب اعتراضه على استبعاده من التشكيل الأساسي في مباراة سيراميكا كليواترا، لحساب محمد أبوجبل حارس الزمالك، وهو ما دفع كارتيرون لتجميد الحارس وكتابة مذكرة ضده ورفعها لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

وعلمت «المصري اليوم» أن المدير الفني رفض محاولات اللاعبين الكبار بالصلح مع جنش، والعفو عن الحارس، وعودته للمشاركة في المباريات مع الفريق، وأوصى المدير الفني ببيع الحارس أو إعارته في الميركاتو الصيفي الجاري، لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية.

واستقر كارتيرون، على الإبقاء على الثنائي محمد أبوجبل، ومحمد عواد، في قائمة الفريق في الموسم المقبل، مع عودة محمد صبحي، بعد إنتهاء إعارته مع نادي الاتحاد السكندري.

يُذكر أن الحارس صاحب الـ34 عامًا لعب مع الزمالك 9 مباريات في مسابقة الدوري، سكنت شباكه 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.