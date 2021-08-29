حنان ماضي تحيي ذكرى بليغ حمدي في الأوبرا

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تواصل الفنانة حنان ماضي التحضيرات الخاصة بحفلها المقرر الخميس 16 سبتمبر المقبل على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تبدأ بروفات الحفل خلال الأسبوع المقبل.

الحفل تنظمه دار الأوبرا برئاسة د مجدي صابر، بمناسبة ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي عبر ليلة غنائية مميزة تغني خلالها عفاف أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها مع بليغ عبر حغل أوركسترالي كبير بمشاركة المايسترو سليم سحاب، وتغني كذلك «ردوا السلام» و«هوا يا هوا» و«لمين يا قمر» و«قضينا الليالي».

وكشفت عفاف راضي عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية، قائلة: «بعد تكريمي الذي أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة، وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالي ما أعطاني دفعة قوية، كما أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة لحفلات المسرح تكريماً له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري.