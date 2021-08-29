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عضو لجنة يكشف تفاصيل أزمة جنش وحقيقة رحيله عن القلعة البيضاء

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عضو لجنة الزمالك يكشف تفاصيل أزمة جنش وحقيقة رحيله عن القلعة البيضاء عضو لجنة يكشف تفاصيل أزمة جنش وحقيقة رحيله عن القلعة البيضاء

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كشف حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، تفاصيل أزمة حارس المرمى جنش، وحقيقة رحيله عن صفوف الفريق.

وقال في تصريحات تليفزيونية إن جنش كان أساسيًا ولكنه فوجئ يوم المباراة التي شهدت الأزمة أنه ليس في القائمة.

واستطرد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه لم يكن هناك تطاول من أي من الطرفين ولكن جنش ارتفع صوته، وعاد واعترف بخطئه.

ونفى خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن يكون كارتيرون طلب استبعاد جنش من صفوف الفريق، موضحًا أنه استبعده حتى نهاية الموسم والذي كان يتبقى له 5 أيام وقت حدوث الأزمة.

وحول كفاءة جنش، أوضح حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن الزمالك يمتلك 4 حراس في نفس المستوى وجميعهم أدائهم عالي وهناك 5 فرق طالبوا الحصول على خدمات أي من حراس الزمالك.

المصرى اليوم

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