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الأسبوع في 10 صور: انفجارات في "كابول".. وحرائق وفيضانات في الولايات المتحدة

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الأسبوع في 10 صور: انفجارات في

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. مرة أخرى تتصدر أفغانستان المشهد بعد انفجار مميت قرب مطار العاصمة، فيما كانت الولايات المتحدة على موعد مع إعصار وفيضان وحريق غابات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- متطوعون يبحثون عن ناجين بعد أن غمرت المياه شوارع نيوجيرزي إثر عاصفة هنري التي ضربت الساحل الشرقي الأمريكي

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2- فيضانات قاتلة تضرب ولاية تينيسي الأمريكية وأضرار هائلة في المنازل والطرق والمركبات

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3- رجل الإطفاء يكافح للسيطرة على عشرات الأشجار المشتعلة في حرائق الغابات بكاليفورنيا الأمريكية

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4- ليست لوحة مرسومة.. بل جزء من المعاناة التي تعيشها بعض مناطق كاليفورنيا مع حرائق الغابات المستعرة

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5- امرأة أفغانية تبكي بحرقة بعد إصابتها في الانفجار المميت الذي وقع خارج مطار كابول

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6- اللاعب البارالمبي المصري إبراهيم حمدتو يخطف الأنظار في طوكيو كأول لاعب يلعب تنس الطاولة بفمه لفقدانه ذراعيه

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7- ضابط يحاول اصطياد دب تسلق أحد المنازل في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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8- بركان فاغرادالسفيال ينفث حممه الملتهبة مجددًا في أيسلندا

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9- الشمس تسطع فوق منارة لابيردغي في بريتاني بفرنسا

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10- البدر في تمامه يظهر فوق معبد بوسيدون بالقرب من أثينا باليونان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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