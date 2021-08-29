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عضو لجنة : فاضل «تكة» على صفقة عمر كمال.. ولم نفاوض ثنائي بيراميدز

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عضو لجنة الزمالك: فاضل «تكة» على صفقة عمر كمال.. ولم نفاوض ثنائي بيراميدز عضو لجنة : فاضل «تكة» على صفقة عمر كمال.. ولم نفاوض ثنائي بيراميدز

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كشف حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، عن آخر تطورات صفقات الزمالك للموسم الجديد، وحقيقة التفاوض مع ثنائي بيراميدز عبدالله السعيد ورمضان صبحي.

وقال في تصريحات تليفزيونية إنه لا يتم التفاوض مع عبدالله السعيد ورمضان صبحي، حيث لم يتم اقتراحهم للعب داخل القلعة البيضاء.

واستطرد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك: «فاضل تكة على صفقة عمر كمال لاعب النادي المصري، اللاعب زملكاوي، رفض عروض خارجية ووافق على انتقاله إلى القلعة البيضاء».

وأضاف حسين السيد أنه تم التجديد مع محمود حمدي الونش، وأحمد سيد زيزو، وسيف الجزيري، وفي الوقت الحالي يتم التفاوض مع بن شرقي.

وكشف أن عملية تبادل اللاعبين لاقت قبولا بين الأندية خاصة مع وجود أزمات مالية تضرب بعض الأندية في الوقت الراهن، موضحا أنه سيتم عقد صفقات تبادلية مع عدد من الأندية بواقع ثلاثة لاعبين من المسابقة المحلية.

واستطرد أنه تم إرسال خطابات إلى 22 لاعب من الزمالك معارين داخل الدوري ويتم مخاطبة الأندية لعودتهم من أندية الدوري الممتاز ومن ضمنهم نحو 18 لاعب ناشئي.

المصرى اليوم

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