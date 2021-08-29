قبل انطلاق بطولة العالم.. وزير الرياضة في جولة تفقدية لمضمار الدراجات

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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، للوقوف على آخر التحضيرات لاستضافة مصر بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 وحتى 5 سبتمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورافق وزير الشباب والرياضة خلال جولته التفقدية بمضمار الدراجات كل من الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والسيد أليك لنفيرنا مدير البطولة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه يتابع بصفة شخصية الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالبطولة، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للوقاية من فيورس كورونا لجميع الدول والوفود المشاركة في البطولة.

وأضاف أن البنية التحتية بمصر أصبحت على قدر من الكفاءة العالية التي تتيح لها استضافة مختلف البطولات الدولية والعالمية، وهو ما ظهر جليا بدءا من بطولة كاس العالم لكرة اليد، وكاس العالم للسلاح وكاس العالم للجمباز الفني مرروا إلى الان.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على متابعة البروفات النهائية لحفل افتتاح البطولة كما استمع لأغنية حفل الافتتاح والتي يغنيها المطرب محمد نور، كما اطمأن الوزير على الانتهاء من كافة التجهيزات التي تم إضافتها لمضمار الدراجات باستاد القاهرة استعدادًا لبطولة العالم.

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام أن وزير الشباب والرياضة على تواصل مستمر مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه الوزير لإتمام كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالبطولة بالشكل الأمثل، وبما يليق بصورة مصر لتكون البطولة المنتظرة امتدادًا للعديد من البطولات والأحداث الرياضية التي نظمتها مصر مؤخرًا بنجاح شهد به الجميع.