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ماكرون: فرنسا وبريطانيا ستقترحان على الأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة في كابول

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ماكرون: فرنسا وبريطانيا ستقترحان على الأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة في كابول ماكرون: فرنسا وبريطانيا ستقترحان على الأمم المتحدة إقامة منطقة آمنة في كابول

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان يوم الاثنين يقترح إقامة منطقة آمنة في كابول للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» تنشر الأحد: «مشروع القانون الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابول، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية».

ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعا بشأن أفغانستان مع مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

المصرى اليوم

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