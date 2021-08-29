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3 صقور ألمانية وإيرلندية تشهد تنافسًا قويًّا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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تم بيع الصقر الأول من نوع "جير شاهين" بمبلغ 47 ألف ريال لمزاياه وسلالته النادرة

3 صقور ألمانية وإيرلندية تشهد تنافسًا قويًّا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

شهدت الليلة الثانية عشرة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تنافسًا قويًّا لاقتناء 3 صقور قادمة من مزارع ألمانية وإيرلندية؛ لتحقق حصيلة مبيعات بلغت 133 ألف ريال، وذلك في المزاد الذي أُقيم اليوم في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض.

وحقق الصقر الأول من نوع "جير شاهين"، القادم من مزرعة "إيرلند فالكون" مبلغ 47 ألف ريال؛ لمزاياه وسلالته النادرة، التي حققت بطولات عالمية؛ إذ يبلغ طول الصقر مثل عرضه 17 إنشًا، ووزنه 1300 جرام.

أما الصقر الثاني فهو قادم من "فرانك ريسينج برقرين" الألمانية، فرخ "شاهين"، وطوله وعرضه متساويان بـ١٥ إنشًا ونصف الإنش، وأُرسي على مالكه بـ36 ألف ريال.

وظفر مالك الصقر الثالث من المزرعة نفسها بمبلغ 50 ألف ريال، وهو من نوع "شاهين" فرخ، فيما استقبلت المزرعة دفعات جديدة من صقورها قادمة من ألمانيا نظرًا لما شهدته من إقبال وتنافس على صقورها السابقة في .

يُشار إلى أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور شهد في الأيام الماضية مشاركات دولية واسعة من مزارع إنتاج رائدة قادمة من 14 دولة، عملت على توفير خيارات واسعة من نخبة أفضل سلالات الصقور العالمية لصقاري السعودية، فيما تشارك المزارع أيضًا من خلال أجنحة تعرض فيها صقورها، وتستقبل الزوار طيلة أيام الأسبوع في المعرض المصاحب للمزاد، الذي يواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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