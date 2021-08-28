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مفتي لبنان يدعو عون إلى إنقاذ البلاد ويحذر من الذهاب لـ"الأسوأ"

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مفتي لبنان يدعو عون إلى إنقاذ البلاد ويحذر من الذهاب لـ"الأسوأ" مفتي لبنان يدعو عون إلى إنقاذ البلاد ويحذر من الذهاب لـ"الأسوأ"

جى بي سي نيوز :- دعا مفتي لبنان عبد اللطيف دريان، الجمعة، الرئيس ميشال عون إلى إنقاذ البلاد فيما تبقى من عهده، محذرا من "الذهاب إلى الأسوأ".

جاء ذلك في خطبة الجمعة خلال افتتاح مسجد "محمد البساتنة" في بيروت، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وفق بيان المكتب الإعلامي لدار الفتوى.

وقال دريان: "نصيحة قلبية صادقة للرئيس ميشال عون بأن يحاول إنقاذ ما تبقى من عهده، وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى قعر جهنم كما بشرنا"، في إشارة لتصريحات سابقة للرئيس اللبناني حذر فيها من "انزلاق البلاد نحو جهنم" حال عدم التوافق على تشكيل حكومة.

وأضاف أن "مناخ الإحباط السائد في لبنان، سببه عدم تشكيل حكومة، فالوقت يضيع بين مشاورات ولقاءات، فيها الكثير من التعنت والتصلب ومحاولة إلغاء الآخر"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس عون، نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.

وسبق هذا التكليف اعتذار زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري عن تشكيل ، منتصف يوليو/ تموز الماضي، بعد 9 أشهر من تكليفه، جراء عدم التوافق مع عون.

وفي سياق آخر، قال دريان، إن "التصويب على (استهداف) رئيس حكومة تصريف الأعمال أمر مرفوض ومستهجن وغريب عن أصول التخاطب مع رئاسة الحكومة".

ومضى قائلا: "الإصرار على هذا النهج يسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضية انفجار مرفأ بيروت، فلترفع كل الحصانات ولتأخذ العدالة مجراها على الجميع".

والخميس، أصدر المحقق العدلي اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت مذكرة إحضار بحق دياب، بعد امتناعه عن المثول أمامه في جلسة استجواب كانت مقررة في ذات اليوم.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، وأسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ونحو 7 آلاف جريح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والتجارية.

المصدر : الاناضول 

جي بي سي نيوز

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