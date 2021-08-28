الثقافة تعلن تخصيص كشك قراءة لكل قرية

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كشفت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تفاصيل مشاركة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قائلة إنه في خلال شهر أغسطس، تم العمل بحوالي 15 قرية، سواء من خلال ورش متنوعة موجهة للأطفال أو السيدات أو الشباب، معقبة: «إحنا االنهارده شوفنا نتيجة التعب ده».

أشارت إيناس عبدالدايم في مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» المُذاع على فضائية «النهار»، إلى أنه تم تقديم حفل فريد من نوعه، حيث إنه لأول مرة يحدث، وهو حفل من داخل دار الأوبرا المصرية يقدم في قرية المسمر لمركز ساحل سليم، احتفالاً بالأحداث التي تمت على أرض الواقع.

وأضافت وزيرة الثقافة أنه تم تكريم 250 موهبة سواء من الأطفال أو الشباب، معقبة: «اكتشفنا العديد من المواهب الثقافية المختلفة في محافظات الصعيد، وذلك من خلال الورش التي تم تقديمها لهم خلال هذا الشهر».