أحمد عصام يطرح أغنية «مبقتش أحس» خلال أيام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطرب أحمد عصام سعد إنه انتهى من تصوير الفيديو كليب الثاني «مبقتش أحس» بالتزامن مع كليب «كل حياتي» في مدينة الجونة، وذلك ضمن الألبوم الغنائي الثاني «حياتي أنت»، والتي من المقرر أن يتم طرحها للجمهور منتصف الشهر المقبل.

وأضاف أن الأغنية الجديدة مبقتس أحس من كلمات أيمن متولي وألحان وتوزيع آدم حسين، وانتهى من تصويرها خلال الأسبوع الماضي، وأنه خلال الفترة الحالية يتابع عمليات المونتاج والمكساج.

وأوضح المطرب أحمد عصام سعد، أنه سيطرح أغنيات الألبوم بشكل فردي بداية من الشهر المقبل، على أن يتم طرح الألبوم بالكامل في أكتوبر القادم.

أوضح أن تفشي فيروس كورونا أثر بالسلب على الفن والأغاني لمدة عامين على الأقل، منوها بأن الجميع عانى، وتأثرت دخول العاملين في المجال بشكل كبير.

وأضاف أنه مع انحسار الفيروس، وظهور تحصينات ولقاحات له بدأت أغاني المهرجانات الجديدة والحفلات التي يتم تنظيمها في المدن الساحلية في الظهور مرة أخرى، منوها بأن هذا الموسم ستستعيد أغاني المهرجانات جزءا مما فقدته خلال العامين الماضيين.