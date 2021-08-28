تحضيرًا لدوري أبطال آسيا .. تعرف على برنامج النصر

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أعلنت إدارة نادي النصر اليوم السبت عن برنامج الفريق الكروي الأول خلال فترة التوقف الدولي بسبب خوض المنتخب السعودي الأول لمواجهتي فيتنام وعمان ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعاود الأصفر تدريباته يوم الاثنين المقبل بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق عقب الفوز على التعاون يوم الخميس الماضي ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت إدارة النادي أن عودة التدريبات يوم الاثنين المقبل ستشهد غياب 11 لاعبًا نظرًا لانضمامهم لمعسكري المنتخب الأول والأولمبي، إضافة إلى التحاق المهاجم الكاميروني أبو بكر بمنتخب بلاده.

وسيخوض الفريق خلال فترة التوقف الحالي مباراة ودية أمام الفيصلي في الخامس من سبتمبر المقبل، على أن تكون مغادرة الفريق إلى قطر يوم الخميس التاسع من سبتمبر، حيث سيواجه نظيره تراكتور الإيراني ضمن مباريات دور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2021م يوم الرابع عشر من سبتمبر المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.النصر دوري أبطال آسيا