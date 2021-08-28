هل سيوجد "حمدالله" في القائمة "الآسيوية" لـ "النصر"؟

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بعد أن حسم النتيجة أمام التعاون "دوريًا"

بات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قريبًا من حجز مكانه في القائمة الآسيوية للنصر بعد هدفيه الأخيرين في شباك التعاون "دوريًا".

ويعي الجهاز الفني للنصراويين قيمة المهاجم الفنية وأن وجوده لا غنى عنه في الفريق وهو ما وضح جليًا عقب غيابه عن مباراة الفيصلي والتي انهزم فيها الفريق.

وضمن كل من عبدالرزاق حمدالله والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والبرازيلي تاليسكا أماكنهم وتبقت الخانة الرابعة.

تلك الخانة حتى الآن يوجد بها الكاميروني أبو بكر فينسنت ما لم يتم التعاقد مع البرازيلي انسيلمو لاعب الوحدة.النصر دوري أبطال آسيا عبدالرزاق حمدالله