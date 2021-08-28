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محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، قدم مباراة رائعة أمام تشيلسي التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت 28 - 8- 2021، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدروي الإنجليزي الممتاز 2021- 2022.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بعدما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح الفريق صاحب الأرض وأشهر البطاقة الحمراء لجناح البلوز، رايس جايمس، بعدما اعترض الكرة بيده اليسرى أثناء دخولها الشباك.

محمد صلاح استطاع تمرير أكثر من كرة داخل منطقة الجزاء لزمليه ساديو ماني الذي كان بعيدا عن مستواه الفني المعهود، والبديل جوتا، الذي دخل قبل نهاية الشوط الأول للنجم البرازيلي فرمينو، ولكن النجمين لم يحسنا التصرف في اللمسة الأخيرة، الأمر الذي أدى في النهاية لخروج اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.