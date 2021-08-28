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ناشئو يتألقون في بطولة الجمهورية للتنس الأرضي

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ناشئو الزمالك يتألقون في بطولة الجمهورية للتنس الأرضي ناشئو يتألقون في بطولة الجمهورية للتنس الأرضي

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حقق عمر عماد الوكيل لاعب الميداليه الذهبية مرحلة تحت 14 سنة في مسابقات زوجى ببطولة الجمهورية للتنس الأرضي.

وحصدت اللاعبة جنى خالد سيف الميدالية الذهبية مرحلة تحت 16 سنة بمنافسات زوجى وفردى بالبطولة نفسها.

كما حققت سعاد أحمد وطنى المركز الثانى مرحلة تحت 12 سنة فردى، بينما حصدت سما ياسر الميدالية الفضية مرحلة تحت 16 سنة.

وحصد اللاعب مصطفى سيد الميدالية الفضية بمرحلة تحت 14 سنة بمنافسات الزوجى.

وأفيمت البطولة على ملاعب أندية المقاولون العرب – بالم هيلز- وادى دجلة.

المصرى اليوم

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