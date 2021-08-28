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تعليق مثير من خالد الغندور على صورة حسام حسن أمام «دولاب» بطولات الأهلي

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تعليق مثير من خالد الغندور على صورة حسام حسن أمام «دولاب» بطولات الأهلي تعليق مثير من خالد الغندور على صورة حسام حسن أمام «دولاب» بطولات الأهلي

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علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الأسبق، على صورة حسام حسن، المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام دولاب بطولات القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي أعلن في الساعات الماضية، تعاقده رسميًا مع حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، لمدة 5 سنوات قادمة.

ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» صورة حسام حسن، أمام دولاب بطولات الأهلي، معلقًا: «حسام حسن لاعب مميز جدا ومبروك انتقاله للنادي الأهلي وإضافة قوية مع محمد شريف».

وأضاف: «بس السؤال دولاب بطولات الأهلي ازاي فيه درع الدوري وهو موجود في الزمالك دلوقتي بجد عايز افهم».

يُذكر أن الأهلي دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كريم فؤاد وحسام حسن والجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني.

المصرى اليوم

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