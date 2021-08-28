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عضو «لجنة» يكشف حقيقة أنباء تقديم حسين لبيب استقالته لوزير الرياضة

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عضو «لجنة» الزمالك يكشف حقيقة أنباء تقديم حسين لبيب استقالته لوزير الرياضة عضو «لجنة» يكشف حقيقة أنباء تقديم حسين لبيب استقالته لوزير الرياضة

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في تطور سريع للأحداث داخل نادي عقب التتويج ببطولة الدوري الممتاز وتزامنا مع موعد النطق بالحكم في قضية عودة المستشار لرئاسة النادي غدا الأحد، ترددت أنباء بقوة داخل أروقة نادي الزمالك عن تقديم اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أمور النادي برئاسة حسين لبيب استقالتها غدًا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال أحد أعضاء اللجنة رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: بالفعل اللجنة تدرس تقديم استقالتها لوزير الشباب والرياضة وهذا الأمر قد يكون غدا الأحد.

وربط عضو اللجنة بين تقديم اللجنة لاستقالتها وبين إمكانية حصول مرتضى منصور ومجلسه على حكم من القضاء غدًا الأحد، مؤكدا أن اتفاق اللجنة مع وزير الرياضة من البداية هو الاستقالة فور حصول مرتضى ومجلسه على حكم قضائي بعودته.

وتسود حالة من الترقب والانتظار داخل نادي الزمالك لقرار محكمة القضاء الإدارى، صباح غدا الأحد، لحسم عودة المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة «الموقوف»، بعد طعنه على قرار أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس المنتخب.

المصرى اليوم

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