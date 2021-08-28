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سادت حالة من الاستياء بين جماهير نادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللجنة المؤقتة التى تدير النادي برئاسة حسين لبيب بسبب صمتها إزاء أزمة مراسم التتويج بدرع الدوري الممتاز في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في ختام بطولة الدوري.

وانتقدت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي عدم تحرك الإدارة حتي هذه اللحظة للدفاع عن حقوق النادي والدفاع عن قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا بعد مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة خلال حفل تسليم درع الدوري.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بيان مشترك عن منصات الزمالك وصفحاته عبر السوشيال ميديا للمطالبة برحيل اللجنة في حالة فشلها في الدفاع عن حقوق النادي وتأمين لاعبيه خصوصا بعد ما حدث في مراسم التتويج.