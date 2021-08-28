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بروكسي يفوز على الأوليمبي وديًا.. ويضم مهاجم منتخب توجو للشباب

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بروكسي يفوز على الأوليمبي وديًا.. ويضم مهاجم منتخب توجو للشباب بروكسي يفوز على الأوليمبي وديًا.. ويضم مهاجم منتخب توجو للشباب

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يواصل فريق بروكسي استعداداته لدوري القسم الثالث مجموعة الإسكندرية بخوض العديد من التجارب الودية القوية للوصول باللاعبين لأعلى مستوى قبل بدء الموسم.

كان بروكسي قد حقق الفوز على الأوليمبى في آخر مبارياته الودية بهدف نظيف في تجربة قوية جدا، حيث أثنى محمد حامد المدير الفنى للفريق على المستوى الفني والبدني الذي وصل له اللاعبون خلال هذه المباراة خاصة والمنافس من الفرق الكبيرة بالممتاز ب.

وأكد حامد أن الاستعدادات تسير على قدم وساق استعدادا للموسم الجديد مشيرا إلى أن المنافسة على الصعود للممتاز هدف الجميع خاصة بعد الصفقات المتميزة التي تم التعاقد معها مؤخرا وكان أهمها التعاقد مع التوجولى نوح بادجى مهاجم منتخب توجو للشباب.

يذكر أن بروكسي قد خسر من الاتحاد السكندرى بهدفين في أولى ودياته ثم حقق الفوز على سبورتينج بهدفين والقبارى بخماسية وتعادل سلبيًّا مع المجد السكندرى.

المصرى اليوم

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