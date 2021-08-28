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تعيش جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية للنادي حالة منن الترقب انتظار لقرار محكمة القضاء الإدارى، صباح غدا الأحد، لحسم عودة المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة «الموقوف»، بعد طعنه على قرار أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس المنتخب.

وتعلن المحكمة صباح غدا وتحديدا في الحادية عشر ظهرا قرارها في الشق الموضوعى بعودة مرتضى منصور لرئاسة النادى وإعادته لمنصبه رسميا في حالة ما إذا صدر قرار لصالحه خصوصا بعدما شهدت الجلسات الماضية تقديم كل الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية من الطرفين.

ومن المنتظر أن تشهدن ساحة مجلس الدولة إقبال شديد من وسائل الإعلام لتغطية قرار المحكمة غدا الأحد خصوصا وأن القرار سيعد نقطة فارقة في الأوضاع داخل نادي الزمالك.

كان مرتضى منصور رئيس النادي قد لجأ إلى القضاء المصري للحصول على حقه في عودته لمنصبه باعتبار أن مجلسه هو المجلس الشرعي المنتخب من الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل والوحيد في محاسبته وفقا للقانون والدستور.

ومن المقرر أن يحضر منصور الجلسة بنفسه غدًا لإلقاء المرافعة الأخيرة وبصحبته المستشار محمود العسال والمستشار محمود خالد وشريف حسين وأعضاء مجلس الإدارة الموقوف.