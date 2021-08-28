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بملعب الأمير فيصل.. الأخضر يدشن أول تمارينه استعدادًا لمواجهة فيتنام

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بملعب الأمير فيصل.. الأخضر يدشن أول تمارينه استعدادًا لمواجهة فيتنام بملعب الأمير فيصل.. الأخضر يدشن أول تمارينه استعدادًا لمواجهة فيتنام
استهل اللاعبون المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19

بملعب الأمير فيصل.. الأخضر يدشن أول تمارينه استعدادًا لمواجهة فيتنام

دشَّن السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت أولى حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي في مدينة الرياض استعدادًا لخوض مواجهتَيْ فيتنام وعُمان ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، التي بدأت بتمارين الإحماء، ثم قسَّم المدرب اللاعبين لمجموعتين، الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، واكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، ونفَّذوا تمرين التمرير، ثم أُجريت مباريات مصغرة في مساحات متنوعة.

وانتظم لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم السبت في مقر معسكرهم في مدينة الرياض. واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، الذي أظهر سلامة جميع اللاعبين.المنتخب السعودي ‬

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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