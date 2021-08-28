أخبار عاجلة

مشاهد لاعتقال الأمن الروسي 4 أشخاص من أنصار "داعش" خططوا لشن هجوم ضد أجهزة الأمن في إنغوشيا -
«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بـ «قرية الناصرية» في بني مزار بالمنيا -
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ملوي -
«عبدالعاطي»: لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد -
سر الـ8 سنوات.. كيف تحصل من البقرة على أكبر كميه من الحليب؟ -
أمانة نجران توصّل التيار الكهربائي إلى 1245 عمود إنارة -
مكة المكرّمة.. إطلاق عدد من البرامج التعليمية لمعلمات مدارس الطفولة المبكرة -
جازان.. رفع أكثر من "51697" مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم بصبيا -
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96% -
بشرى للمستفيدين من الدعم التموينى..إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج دون النظر لدخل الأسرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. وزير خارجية إيران يخترق البروتوكول ويجسِّد وقاحة بلاده

Print
شاهد .. وزير خارجية إيران يخترق البروتوكول ويجسِّد وقاحة بلاده شاهد .. وزير خارجية إيران يخترق البروتوكول ويجسِّد وقاحة بلاده
في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"

شاهد .. وزير خارجية إيران يخترق البروتوكول ويجسِّد وقاحة بلاده

كعادتها دائمًا، رأت إيران أن تشذ عن القاعدة، وتخالف الجميع، ليس على مستوى السياسة والرأي والأسلوب والتحالفات المثيرة للجدل، وإنما في البروتوكولات الدولية أيضًا، التي تحرص كل الدول على الالتزام بها، خاصة أمام شاشات التلفزيون وكاميرات الصحفيين.

تجسَّد هذا الشذوذ بكل معانيه وصوره ظُهْر اليوم في فعاليات "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، وشاركت فيه وإيران والأردن ومصر وتركيا والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأثناء اللقاء تخطى حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، في الصورة الجماعية بعد الانتهاء من المؤتمر، مكانه في الصف الثاني المخصص للوزراء إلى الصف الأول المخصص للرؤساء وأصحاب السمو، وكأنه يبعث برسالة إلى الحاضرين بأن إيران ليست مجرد ضيف داخل العراق، وإنما تملك فيه ما يملكه أصحاب البلاد أنفسهم، وأن لديهم في بغداد رأيًا مسموعًا وصلاحيات واسعة وحقوقًا تاريخية.

محل انتقاد
ما فعله وزير خارجية إيران كان محل انتقاد واستنكار الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن وزير الخارجية لم يخطئ في تصرفه، وإنما كان يتعمد ذلك مع سبق الإصرار والترصد، ولم يبالِ بمخالفة البروتوكول الدولي المعروف؛ لأنه أراد أن يبعث برسالة إلى مَن يهمه الأمر بأن العراق تابع لإيران، رضي مَن رضي، وأبى مَن أبى.

وشبّه بعض المغردين تصرف وزير إيران بأنه صورة طبق الأصل من تصرف بلاده الأرعن، التي اعتادت أن تخالف كل الثوابت والأنظمة والقوانين الدولية، والأعراف المعمول بها، في الالتزام بحقوق دول الجوار، والقفز المستمر على السيادة، وكأن لها الحق في كل تصرف تَقْدُم عليه.

ويرى آخرون أن ما أقدم عليه الوزير الإيراني ليس خطأ بروتوكوليًّا عابرًا، وإنما إعلان لمن يهمه الأمر بأن إيران باقية في العراق، ولن تبرحه مهما حدث، وإن هذا البقاء قانوني، بموافقة العراقيين أنفسهم.

الحشد الشعبي
أحداث المؤتمر كانت محل اهتمام ورصد من قِبل المغردين الذين لفتوا النظر إلى أمر مهم، هو أن هناك إغفالاً متعمدًا من المتحدثين في المؤتمر عن الحديث عن الحشد الشعبي والتدخل الإيراني في العراق، وتأثير هذا الأمر على مستقبل العراق وشعبه، وقدرة البلاد على أن يكون لها اليد الطولى في صناعة قرارها السياسي دون تدخُّل من أحد.

وكان وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الوحيد الذي تطرق في كلمته للحديث عن الحشد الشعبي، وتأثيراته السلبية على العراق، كما تطرق إلى التدخل الإيراني في العراق، وأسبابه ودوافعه المؤثرة على مستقبل العراق وشعبه. () إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار

العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار