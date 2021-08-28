أخبار عاجلة

مشاهد لاعتقال الأمن الروسي 4 أشخاص من أنصار "داعش" خططوا لشن هجوم ضد أجهزة الأمن في إنغوشيا -
«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بـ «قرية الناصرية» في بني مزار بالمنيا -
محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ملوي -
«عبدالعاطي»: لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد -
سر الـ8 سنوات.. كيف تحصل من البقرة على أكبر كميه من الحليب؟ -
أمانة نجران توصّل التيار الكهربائي إلى 1245 عمود إنارة -
مكة المكرّمة.. إطلاق عدد من البرامج التعليمية لمعلمات مدارس الطفولة المبكرة -
جازان.. رفع أكثر من "51697" مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم بصبيا -
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96% -
بشرى للمستفيدين من الدعم التموينى..إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج دون النظر لدخل الأسرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من خلال إقامة جلسة حوارية.. السفارة الإماراتية بالرياض تحتفي بـ "يوم المرأة"

Print
تحت شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين" بحضور الأميرة هند بنت عبدالرحمن

من خلال إقامة جلسة حوارية.. السفارة الإماراتية بالرياض تحتفي بـ

احتفت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة الرياض، بالمرأة الإماراتية من خلال إقامة جلسة حوارية بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، الذي يُصادف 28 أغسطس من كل عام تحت شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين".

وقد حضرت الجلسة الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود - رئيس مجلس إدارة جمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، والدكتورة هنادي المسن، مستشارة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتورة عائشة الخزيمي استشاري غدد صماء، رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر ورئيس برنامج زمالة السكر في جامعة الملك سعود والمدينة الطبية، والدكتورة ملاك الحسيني – إعلامية وناشطة اجتماعية.

وتضمنت الجلسة فقرات متنوعة ونقاشات متعددة من أجل تكريم المرأة وذكر جهودها وتفوقها في كل الأصعدة محليًا ودوليًا.

من جهة أخرى عبّرت بعض المشاركات في الجلسة عن شعورهن قائلة: إن هذا اليوم بات مناسبة للاحتفاء بما حققته المرأة الإماراتية وشقيقاتها من إنجازات، كما تضمنت عرضًا لمجموعة من القصص الملهمة لنجاح المرأة الإماراتية والخليجية في مختلف الميادين.

كما أشادت المشاركات بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة

التنمية الأسرية، وجهود سموها في تمكين المرأة الإماراتية وتقديمها كل ما من شأنها الارتقاء بعمل المرأة.

وكما أبرزت المشاركات خلال الجلسة الحوارية جهود قيادتي البلدين الشقيقين السعودية والإمارات لتكون المرأة شريكة أساسية في مسيرة التنمية، كما سلطت الفعالية الضوء على الدعم الكبير والتشجيع الذي تحظًى به المرأة في دولة الإمارات بدعم من القيادة الرشيدة في كل المجالات.

من خلال إقامة جلسة حوارية.. السفارة الإماراتية بالرياض تحتفي بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

غرفة الرياض: السعودية أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية بالتجارة الإلكترونية

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

السعودية.. تدشين نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية

العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار

العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار