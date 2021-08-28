جامعة سوهاج: 245 طالباً وطالبة تقدموا لأداء إختبارات قدرات التربية النوعية بالجامعة

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قال الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج أن كلية التربية النوعية بالجامعة أنهت فعاليات إختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكلية بقسمى التربية الموسيقية والتربية الفنية.

وأوضح عبدالخالق - فى تصريح له اليوم - أن تسجيل إختبارات القدرات بالكلية إستمر لمدة ١٣ يوماً على التوالي، وتقدم لها ٢٤٥ طالباً وطالبة، بإشراف من الدكتورة زينب محمود الشريف عميد الكلية والدكتورة لمياء شعبان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، موجهاً الشكر لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وجميع القائمين على إجراء إختبارات القدرات، وذلك لحسن إنتظام تسجيل وتطبيق الإختبارات بشكل سليم، مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة المتقدمين والمشاركين بالإختبارات، من خلال اتباع القواعد الإحترازية والوقائية لمنع العدوي بفيروس "كورونا".

وقالت الدكتورة زينب محمود عميد الكلية، أنه من شروط النجاح فى إختبارات القدرات هو حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات جميع الإختبارات كشرط أساسي لنجاح الطالب وحصوله على لائق، لافتة إلى أن اختبارات القدرات تم تطبيقها مع مراعاة المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الإجتماعى داخل قاعات الإمتحانات، بالإضافة إلى توفير كاشف حراري على بوابات الجامعة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول، إلى جانب الإلتزام التام بإرتداء الطلاب للكمامات أثناء الإمتحان.

وأوضحت عميدة الكلية، أن اختبارات القدرات لـقسم التربية الموسيقية كانت كالأتي: سماع 65 درجة، وتقييم الإختبار السماعي وإختبار معلومات عامة 35 درجة، أما اختبارات القدرات الخاصة بقسم التربية الفنية شملت إختبار معلومات عامة 30 درجة، وإختبار رسم 40 درجة، وإختبار تصميم 30 درجة.