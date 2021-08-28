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محافظ الأقصر يقرر خفض درجة القبول للتعليم الثانوى إلى 230 درجة 

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محافظ الأقصر يقرر خفض درجة القبول للتعليم الثانوى إلى 230 درجة  محافظ الأقصر يقرر خفض درجة القبول للتعليم الثانوى إلى 230 درجة 

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وافق محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2021ـ 2022، من مجموع 242 درجة إلى 230 درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأكد أن ذلك في إطار الاستجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور لإتاحة الفرصة أمام أبنائهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

وأوضح أن القرار جاء في ضوء المقترح المقدم من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والذي جاء وفقًا لمجموعة من الآليات التي تحقق السعة الاستيعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.

المصرى اليوم

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