الأنصاري: الطالبة العباسي نموذجاً لنجاح البحرين في الاستثمار بأبنائها

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المنامة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

استقبلت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الطالبة رتاج ابراهيم العباسي بمناسبة فوزها برئاسة البرلمان العربي للطفل في دورته الثانية، برفقة والدتها السيدة خلود شويطر، وهنأت الأنصاري الطالبة العباسي بمناسبة تحقيقها هذا الانجاز الكبير الذي يقدم برهانا أكيدا آخر على نجاح مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تفعيل طاقات مواطنيها، ودمجهم في مسارات التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن الاستقبال الأبوي من قبل جلالته حفظه الله للطالبة العباسي يؤكد تقدير وتشجيع ودعم المملكة لمختلف أبنائها الذين يساهمون في نهضتها وتقدمها وازدهارها.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن الطريق ممهد أمام جميع البحرينيات ليحققن المزيد والمزيد من الانجازات النوعية بفضل الجهود التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في بناء منظومة دعم متكاملة للمرأة البحرينية في بيئة يسودها التوازن بين الجنسين وتنهض بها المرأة بأدوارها الوطنية مع شريكها الرجل.

ونوهت الأنصاري خلال اللقاء بسجل الإنجازات الحافل الذي تمتلكه الطالبة العباسي رغم صغر سنها، والذي يقدم نموذجا على قدرة البحرينيين على التميز محليا وإقليميا وحتى دوليا في مختلف المراحل العمرية، وجدارتهم في رفع اسم وطنهم عاليا في جميع المحافل وعلى كافة المستويات.

وثمنت الدور الكبير لوالدة الطالبة العباسي، السيدة خلود شويطر، التي تنهض بدور الأب والأم معا بعد وفاة الوالد والمعيل ورب الأسرة، وتقدم كافة أشكال الدعم والتحفيز إلى ريتاج طوال مسيرتها، وعملت على تعزيز شخصيتها القيادية حتى أنها مثلت الأطفال الأيتام أمام جلالة الملك، مشيرة الأنصاري إلى أن السيدة شويطر تقدم مثالا يحتذى للأم البحرينية الصالحة المجتهدة التي تربي وتعمل، وتُنشئ أطفالها ليكونوا فخرا لأسرتهم ومجتمعهم ووطنهم.

وأكدت الأنصاري أن النجاحات التي تحققها المرأة البحرينية تزيد من مسؤولية المجلس الأعلى للمرأة في تطوير خططته وبرامجه ومبادراته الرامية لدعم وتسريع وتيرة تقدم المرأة البحرينية في مختلف مراحلها العمرية، ودفع المزيد من النساء البحرينيات للتميز في مختلف المجالات.