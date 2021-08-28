أخبار عاجلة

أمانة نجران توصّل التيار الكهربائي إلى 1245 عمود إنارة -
مكة المكرّمة.. إطلاق عدد من البرامج التعليمية لمعلمات مدارس الطفولة المبكرة -
جازان.. رفع أكثر من "51697" مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم بصبيا -
سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96% -
بشرى للمستفيدين من الدعم التموينى..إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة تموين الزوج دون النظر لدخل الأسرة -
مطالبة برلمانية بإعادة النظر في مواد الاستثمار بقانون الرياضة -
تبدأ غدا.. 7 إجراءات من إيبارشية حلوان لمواجهة كورونا في الكنائس -
«السعيد» تلتقي وزير الاستثمار بأوزبكستان على هامش الاجتماع 46 لمجموعة البنك الإسلامي -
"التعليم" توقّع مذكرة تفاهم مع "المالية" لتمويل المشروعات التعليمية -
فكرت تشترى ديناصور؟..بيج جون ديناصور عمره 67 مليون سنة ب2 مليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الأمن العام يكشف جريمة قتل شخص عربي بالمفرق

Print
الأمن العام يكشف جريمة قتل شخص عربي بالمفرق الأمن العام يكشف جريمة قتل شخص عربي بالمفرق

جي بي سي نيوز :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي بانقطاع الاتصال بشخص من جنسية عربية بعد دخوله للمملكة بتاريخ (26/8/2021)، حيث تولى فريق تحقيق خاص متابعة تلك المعلومات وجمع المعلومات حول الشخص منذ دخوله للمملكة .

وأكد الناطق الاعلامي ان كافة التحقيقات وجمع المعلومات منذ دخول الشخص حصرت الاشتباه بشخص تجمعه علاقة صداقة مع الشخص المفقود حيث جرى التعميم عنه وبالبحث عنه قام بتسليم نفسه للمركز الامني .

وبالتحقيق معه اعترف انه واثناء وجوده والشخص العربي في محافظة المفرق حصل شجار فيما بينهما قام على اثره بخنقه حتى فارق الحياة ودفنه داخل مزرعة تعود إليهم، وجرت بدلالته استخراج الجثة، وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الخارجية : جهد فلسطيني أردني مشترك لحماية الأقصى

الخارجية : جهد فلسطيني أردني مشترك لحماية الأقصى

الأردن : إعلان موعد تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين الأسبوع الحالي

الأردن : إعلان موعد تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين الأسبوع الحالي

مصر توضح سبب تأخر افتتاح المدن الصناعية المشتركة مع العراق والأردن

مصر توضح سبب تأخر افتتاح المدن الصناعية المشتركة مع العراق والأردن

علم لبنان غائب في اجتماع دمشق.. وغضب على "التواصل"

علم لبنان غائب في اجتماع دمشق.. وغضب على "التواصل"