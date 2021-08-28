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ميقاتي : هناك عراقيل كبيرة تواجه تشكيل في لبنان

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ميقاتي : هناك عراقيل كبيرة تواجه تشكيل الحكومة في لبنان ميقاتي : هناك عراقيل كبيرة تواجه تشكيل في لبنان

جي بي سي نيوز :- قال رئيس اللبناني المكلف نجيب ميقاتي في حديث لـ"العربية" و"الحدث" إن "هناك عراقيل كبيرة تواجه تشكيل الحكومة في لبنان"، مؤكداً أنه لا يفكر في التنحي حتى الآن ولن يعتذر عن تشكيل الحكومة في لبنان.

وقال ميقاتي هناك بعض العقبات و"نأمل في تجاوزها" محذراً من أن الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية. وقال: "في كل اجتماع نبدأ وكأننا في المربع الأول لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط".

وردا على سؤال بشأن السفن الإيرانية التي تحمل الوقود للبنان، قال ميقاتي إن "أي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده". وقال: "لا أحد يريد مزيداً من العقوبات على لبنان لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية "أعطونا شمعة" فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلاً ولبنان سيظل في الحاضنة العربية".

وتابع: "لدي بعض الأسئلة عن الحكومة لم أتلقَّ أجوبتها بعد وآمل أن تكون زيارتي المقبلة لبعبدا حاسمة"، مشيرا إلى أن "مدة التكليف "تضيق" ولا أسمح لنفسي بإمساك التكليف في جيبي وعلى الجميع أن يفهم أننا في كل يوم تأخير نمدد أمد الأزمة".

ومنذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار المرفأ، تحول الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تنفذ إصلاحات جذرية في مقابل تقديم الدعم المالي لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.

وفي 22 أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة. إلا أنه اعتذر عن المهمة في 15 يوليو الماضي، بعد خلافات بينه وبين عون. وفي 26 يوليو الماضي، تم تكليف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، تشكيل حكومة جديدة.

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جي بي سي نيوز

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