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8 وفيات و787 إصابة جديدة بكورونا وإيجابية الفحوص 2.7

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8 وفيات و787 إصابة جديدة بكورونا وإيجابية الفحوص 2.7 8 وفيات و787 إصابة جديدة بكورونا وإيجابية الفحوص 2.7

جى بي سي نيوز :– أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و787 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10358 وفاة، و793969إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 2.7 بالمئة.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، الجمعة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12417 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 67 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 68 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 609 حالات.

وأشار الموجز إلى تسجيل 658 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 771194 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29095 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 9152880 فحصاً.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 11 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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