الأمن يقدّم إرشادات لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري

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جى بي سي نيوز :- – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ونظراً لما تشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة تدعو مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة اتباع جملة من النصائح والإرشادات لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري:

▪ الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

▪ الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

▪عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .

▪عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء الحوائج وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .

▪ ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .

▪ عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

▪ عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إن دعت الحاجة لذلك.