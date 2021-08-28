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في ذكري عيدهم ال69.. «الفلاحين» تطالب ب 9 مطالب مُلحة

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في ذكري عيدهم ال69.. «الفلاحين» تطالب الحكومة ب 9 مطالب مُلحة في ذكري عيدهم ال69.. «الفلاحين» تطالب ب 9 مطالب مُلحة

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن ذكري عيد الفلاح 69 تحل بعد أيام والذي يوافق صدور قانون الاصلاح الزراعي في التاسع من سبتمبر عام1952 ، كما يتواكب أيضا مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في 9 من سبتمبر عام 1881 وسط تحقق العديد من الانجازات العظيمة، لافتا أن الفلاحين يطالبون ب 9مطالب ملحة .

وأشار أبوصدام أن قوانين الاصلاح الزراعي كان لها فضل كبير في تحول الكثير من الفلاحين من اجراء في الأراضي إلى ملاك لها مما أعاد بعض من حقوق الفلاحين المهدرة إليهم

وأشار ابوصدام ان أبرز الانجازات التي تحققت للفلاح بعد69 عام من اول احتفال لتكريمه عودة الاهتمام بالأرض الزراعيه اهتمام لم يحدث من قبل وخاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح زمام الأمور، حيث زادت الرقعة الزراعية وزاد الاهتمام بالتوسع الافقي لاستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية بمشاريع قوميه عملاقه كمشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان .

كما زاد الدعم المالي لمربي الماشية عن طريق المشروع القومي لإحياء البتلو، وتحولت الحيازة الورقية إلى حيازة مميكنة فيما يعرف بالكارت الذكي، كما تم البدء فعليا في انتاج التقاوي محليا وأنشئت الصوامع الحديثة لحفظ الغلال، وزادت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 مليون طن سنويا، وتحقق حلم الفلاحين في تقنين الاراضي لواضعي اليد وتم فعليا البدء في تطوير القري المصريه كتكريم للأيادي المنتجة .

وأدخلت نظم زراعة حديثة كالمشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، مع بدء تفعيل نظام الزراعة التعاقدية في بعض المحاصيل، واهتمت الدولة اهتمام غير مسبوق بزراعة الاسماك وتربية الدواجن، وبدأت فعليا في تبطين كافة الترع وتطوير الصرف الزراعي .

وأوضح نقيب الفلاحين أن أبرز مطالب الفلاحين في عيدهم، انشاء صندوق التكافل الزراعي، واقامة عيد الفلاح بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والنظر بجدية مستقبلا في تمثيل الفلاحين تمثيل حقيقي في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وإعادة هيكلة الإرشاد الزراعي بما يواكب العصر الحالي، والنظر في تخفيف الكهرباء الخاصة بالانتاج الزراعي، وإعادة هيكلة منظومة توزيع ودعم الاسمدة، مع إعادة صياغة الكتب الزراعية الدراسية بما يواكب الحاضر والاهتمام بالمدارس الزراعية، وانشاء مجلس قومي للفلاحين يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية مع سرعة إقرار قانون النقابة المهنيه للفلاحين، وعمل بعثات دولية للفلاحين لرؤية ومواكبة التطور الزراعي في الدول المتقدمه زراعيا .

المصرى اليوم

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