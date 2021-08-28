تركيب عدادات مسبوقة الدفع لـ30% من المشتركين بمياه شمال سيناء

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، عن منح تسهيلات كبيرة للمواطنين لتركيب العدادات مسبوقة الدفع وتقسيط المديونيات.

وأشار المهندس سعيد بده، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، الى أن 30 % من اجمالى المسجلين بالشركة يستخدمون حاليا العدادات مسبوقة الدفع، وأن هناك تسهيلات للمواطنين بتقسيط المديونيات خلال مدة من 6 شهور حتى عامين .

وأكد بده على تنوع مصادر المياه في محافظة شمال سيناء من مياه الآبار والبحر بعد تحليتها ومياه النيل، بما يكفل تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق وخدمة الأنشطة المتنوعة والقضاء علي نظام المناوبة .