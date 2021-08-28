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لجان فنية لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء» والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزه (صور)

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لجان فنية لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء» والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزه (صور) لجان فنية لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء» والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزه (صور)

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نفذت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكى صالح، وكيل الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية وإدارة المكافحة، أعمال وقائية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والناخرات بحدائق الإسكندرية، في المنتزة وانطونيادس للحفاظ على الأشجار السليمة.

وقال «صالح»، أنه تم تكليف لجنة من مهندسي إدارة المكافحة، بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بمبيد «رينوكام» ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء، حيث بلغ عدد النخيل الذي تم رشه بحدائق انطونيادس ٣٥ نخلة، وتلاحظ أن أشجار النخيل بحالة جيدة ولا توجد أي إصابات.

وأوضح أنه اتساقا مع هذا التوجه للحفاظ على الأشجار ذات القيمة والتى تبين استجابتها للرش والعلاج، وفي إطار بروتوكول التعاون بين إدارتي البساتين والمكافحة، قامت لجنة برئاسة المهندسة هالة حسن إبراهيم رئيس قسم المكافحة البستانية، والمهندسة هدى موسى على رئيس قسم النخيل بإدارة البساتين، والمهندسة آلاء محمد حسن رئيس قسم الخضر بإدارة البساتين، بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص النخيل والرش الوقائي ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء بحدائق المنتزة،وذلك بالتزامن مع أعمال الوقاية الجارية في حدائق انطونيادس.

وأوضح وكيل الوزارة، أن اللجنة قامت بمتابعة أعمال رش وقائي شمل ٢٥ نخلة و١٠ فسائل إجمالي الرش ٣٥، وتلاحظ أن حالة أشجار النخيل جيدة ولا توجد أي إصابات .

لجان فنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزة .. ورش 70 نخلة بمبيد "رينو كام" (صور)
لجان فنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزة .. ورش 70 نخلة بمبيد "رينو كام" (صور)
لجان فنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزة .. ورش 70 نخلة بمبيد "رينو كام" (صور)
لجان فنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزة .. ورش 70 نخلة بمبيد "رينو كام" (صور)
لجان فنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزة .. ورش 70 نخلة بمبيد "رينو كام" (صور)
لجان فنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزة .. ورش 70 نخلة بمبيد "رينو كام" (صور)
لجان فنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزة .. ورش 70 نخلة بمبيد "رينو كام" (صور)
لجان فنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزة .. ورش 70 نخلة بمبيد "رينو كام" (صور)
لجان فنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزة .. ورش 70 نخلة بمبيد "رينو كام" (صور)
لجان فنية لمكافحة "سوسة النخيل الحمراء" والناخرات بأشجار انطونيادس والمنتزة .. ورش 70 نخلة بمبيد "رينو كام" (صور)

المصرى اليوم

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