تطعيم العاملين في مديرية القوي العاملة بالعريش بلقاح كورونا

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قامت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، بتطعيم العاملين في مديرية القوي العاملة بالمحافظة بلقاح فيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، علي قيام الفرق المتحركة بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بتطعيم العاملين في المصالح الحكومية والهيئات الخدمية ، طبقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف شوكة، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

بدوره أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على إعداد مخطط كامل لتطعيم كافة العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة العاملة على أرض المحافظة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المحافظ أنه لن يسمح بدخول أي عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقى التطعيم الخاص بكورونا، حيث تم صرف عدد ٥ أجهزة كمبيوتر تدعم البصمة في التسجيل لفيروس كورونا، بجانب اتاحة ٧ فرق عاملة في هذا المجال بدلا من فريقين فقط من قبل، كما سيتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال ٧٢ ساعة مع النظام الجديد .