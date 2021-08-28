أجواء السبت وفق توقعات "الحصيني": أمطار متفرقة بأجزاءٍ محدودة

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توقَّع رياحاً من متوسطة لشبه قوية بهذه المواقع

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ أن تكون أجواء السبت حارة على معظم المناطق نهاراً تميل للاعتدال فجراً.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفرقة على أجزاءٍ محدودة من مرتفعات جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة تمتد إلى أجزاءٍ من تبوك وغرب الجوف، رياح من متوسطة لشبه قوية على وسط وغرب وشمال شرق الشرقية من المملكة.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة ووسطها تمتد حتى منطقة نجران، كما يُتوقع أن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.