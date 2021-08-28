أخبار عاجلة

ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان -
الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري -
القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية -
"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان -
بالوثائق.. رابطة حقوقية يمنية تؤكّد: مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات -
المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنهاء معاناة "عشرينية" مع ورم ضخم في الكبد بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

Print
إنهاء معاناة "عشرينية" مع ورم ضخم في الكبد بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر إنهاء معاناة "عشرينية" مع ورم ضخم في الكبد بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر
عملية نوعية ومتقدمة عند طريق المنظار الجراحي بشكل كامل دون الحاجة إلى الشق التقليدي

إنهاء معاناة

في إنجاز طبي جديد لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، نجح فريق جراحات الأورام والكبد والبنكرياس بالمستشفى، في إجراء عملية نوعية ومتقدمة لاستئصال ورم ضخم بالفص الأيمن من الكبد، عند طريق المنظار الجراحي بشكل كامل دون الحاجة إلى الشق الجراحي التقليدي.

وكانت المريضة التي تبلغ من العمر عشرين عاماً، قد جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من أعراض أهمها آلام مستمرة بالبطن، وإعياء شديد وخمول شامل للجسم، وخضعت للفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة كافة، وبيّنت صور الأشعة وجود ورم كبير بالفص الأيمن من الكبد، يبلغ حجمه نحو "15 سم"، حيث تقرر إجراء عملية استئصال الورم بالمنظار الجراحي.

وخضعت المريضة لعملية متقدمة تمّ فيها استئصال الورم بشكلٍ كامل ودقيق بالمنظار الجراحي، وبفضل الله وتوفيقه حققت العملية التي استغرقت نحو خمس ساعات متواصلة نجاحاً كاملاً، وتمّت إفاقة المريضة داخل غرفة العمليات مباشرة، مع عدم حاجتها إلى نقل دم طوال فترة العملية.

من جانبه، وصف د. سعد الشهراني؛ المدير الطبي المساعد بالمستشفى، العملية بأنها خطيرة؛ نظراً لضخامة حجم الورم وموضعه، حيث كان بالفص الأيمن من الكبد.

وأضاف د. الشهراني؛ أن المريضة بقيت منوّمة بالمستشفى لمدة "5" أيام قيد العناية الطبية الحثيثة، وتحسنت حالتها الصحية خلال تلك الفترة باطراد إلى أن غادرت لمنزلها بصحة جيدة ودون أي مضاعفات.

يُذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر يضم وحدة متخصّصة في جراحات الأورام والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، مجهّزة بأعلى التقنيات ويشرف عليها فريق جراحي من ذوي الخبرة والاختصاص للتعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي

ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي

المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء

المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء

بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان

بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان

الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري

الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري