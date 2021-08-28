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«الإسكندرية» تطارد الباعة الجائلين والمتعدين على ميدان المرسي أبو العباس والبوصيري (صور)

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«الإسكندرية» تطارد الباعة الجائلين والمتعدين على ميدان المرسي أبو العباس والبوصيري (صور) «الإسكندرية» تطارد الباعة الجائلين والمتعدين على ميدان المرسي أبو العباس والبوصيري (صور)

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شن حي الجمرك، بقيادة اللواء حسام الشيخ، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات، ومطاردة الباعة الجائلين، والخارجين عن القانون ومتابعة حال النظافة بمنطقة ميدان أبوالعباس ومحيط حديقة البوصيري.

وشارك في الحملة المختصين في الحي ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة ومسئولي الرصد البيئي بالمحافظة، حيث استهدفت الحملة الباعة الجائلين والبلطجية والخارجين عن القانون داخل أسوار حديقة البوصيري بميدان ابوالعباس، وبدأت الحملة في تنفيذ إزالة عدد كبير من الإشغالات، وطرد عدد من الخارجين عن القانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.

وقال اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، إن الحملة مستمرة عدة أيام لحين الانتهاء من تطهير الميدان والارتقاء به بما يليق بمكانته وأهميته التاريخية مؤكدا على استمرار الحملات لتمشيط الميادين والشوارع الرئيسية بنطاق الحى طبقا لتكليفات المحافظ اللواء محمد الشريف.

"الاسكندرية" تطارد الباعة الجائلين والمتعدين على ميدان المرسى ابو العباس والبوصيرى بحملات مكبرة (صور)
"الاسكندرية" تطارد الباعة الجائلين والمتعدين على ميدان المرسى ابو العباس والبوصيرى بحملات مكبرة (صور)
"الاسكندرية" تطارد الباعة الجائلين والمتعدين على ميدان المرسى ابو العباس والبوصيرى بحملات مكبرة (صور)
"الاسكندرية" تطارد الباعة الجائلين والمتعدين على ميدان المرسى ابو العباس والبوصيرى بحملات مكبرة (صور)
"الاسكندرية" تطارد الباعة الجائلين والمتعدين على ميدان المرسى ابو العباس والبوصيرى بحملات مكبرة (صور)
"الاسكندرية" تطارد الباعة الجائلين والمتعدين على ميدان المرسى ابو العباس والبوصيرى بحملات مكبرة (صور)
"الاسكندرية" تطارد الباعة الجائلين والمتعدين على ميدان المرسى ابو العباس والبوصيرى بحملات مكبرة (صور)

المصرى اليوم

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