طفرة في إنتاج وتحلية المياه بوسط سيناء

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أكد المهندس سعيد بده، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، على وجود طفرة لانتاج وتحلية مياه الآبار بمركزي الحسنة ونخل في وسط سيناء.

وأشار بده، في تصريح له، إلى زيادة مواقع الحسنة ونخل من 9 مواقع إلى 13 موقعا، وكذا زيادة الوحدات الانتاجية من 14 وحدة انتاج إلى 32 وحدة لانتاج المياه المحلاة من الآبار، وبما يكفى الزيادة السكانية والاستثمارات وأنشطة الأهالى الانتاجية .

ولفت إلى وجود خبراء في التحلية يستخدمون أحدث التكنولوجيا بمكونات تصنيع محلى طبقا لتوجهات الدولة، وبما يحقق زيادة الطاقة الانتاجية وزيادة عدد المحطات، مع تقليل نسبة الفاقد من المياه وتوفير الطاقة، حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الريد وصدر الحيطان وبغداد بوسط سيناء.