تكليف لـ«مصايف الإسكندرية» بتوفير وسائل ترفيهية لذوي الهمم على شواطئ الكورنيش (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برعاية ذوي الهمم وتوفير كافة سبل الدعم لهم والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

واكد المحافظ على أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لذوي الهمم، مشيرا إلى أنه قد وجه دعوة للجمعيات الخيرية ومتحدى الإعاقة ودور الأيتام وأطفال بلا ماوى، لدخول الشواطئ العامة التي تديرها المحافظة بالمجان، حيث كلف اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كل ما يلزم من احتياجات ووسائل ترفيهية على الشواطئ لأبنائنا من ذوي الهمم للتمتع بالبحر والاستمتاع به كغيرهم.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، أنه تم استقبال ٢٨ جمعية خيرية ترعى المسنين وأطفال الشوارع وذوي الهمم ومرضى السرطان على شاطئ المندرة المجاني وشاطئ السرايا بإجمالي ٤١٠٠ فرد من بينهم ٩ جمعيات لذوي القدرات الخاصة ومرضى التقزم خلال شهر أغسطس الجاري، مؤكدا أن الإدارة تعمل على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع كونهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.

تكليف لـ"مصايف الاسكندرية" بتوفير وسائل ترفيهية لذوي الهمم على شواطئ الكورنيش .. واستقبال 4100 فرد بالمجان فى أغسطس (صور)

تكليف لـ"مصايف الاسكندرية" بتوفير وسائل ترفيهية لذوي الهمم على شواطئ الكورنيش .. واستقبال 4100 فرد بالمجان فى أغسطس (صور)

تكليف لـ"مصايف الاسكندرية" بتوفير وسائل ترفيهية لذوي الهمم على شواطئ الكورنيش .. واستقبال 4100 فرد بالمجان فى أغسطس (صور)

تكليف لـ"مصايف الاسكندرية" بتوفير وسائل ترفيهية لذوي الهمم على شواطئ الكورنيش .. واستقبال 4100 فرد بالمجان فى أغسطس (صور)

تكليف لـ"مصايف الاسكندرية" بتوفير وسائل ترفيهية لذوي الهمم على شواطئ الكورنيش .. واستقبال 4100 فرد بالمجان فى أغسطس (صور)