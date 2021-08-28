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حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات في الإسكندرية (صور)

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حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات في الإسكندرية (صور) حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات في الإسكندرية (صور)

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وشنت شرطة المرافق بقيادة اللواء خالد الشاذلي مدير إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية، عدد من الحملات المكبرة الصباحية والمسائية استهدفت إزالة ومصادرة جميع التعديات والإشغالات بمحطة وشارع الخديوى وسوق الحمام، وكذلك شارع الجلاء وشارع خالد بن الوليد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وشن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملات مسائية لإزالة الإشغالات بشارع اسكندر ابراهيم وشارع 45 وشارع خالد بن الوليد وشارع العيسوي، و أسفرت عن التحفظات علي ١٣٠ حالة إشغال متنوع.

وتفقد اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه شارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، وذلك للتأكد من مدى الالتزام وعدم عودة الإشغالات والباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع.

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان عدة حملات مكبرة شملت شارع الإسناوي والأمير لؤلؤ ومنطقة مينا البصل ومحور المحمودية وراغب وكرموز وتسفر عن التحفظ على ١٤٦ إشغال متنوع ومكبرات صوت و غرامة فورية ٤٢٠٠ جنيه.

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بشارع سيدي ياقوت، أبي العباس ، أحمد محرم، حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية، وإزالة عدد ٢٨ حالة إشغال، غلق وتشميع مقهى بشارع الحرمين متفرع من شارع سيدي ياقوت.

ونفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع عدد من الحملات استهدفت المرور على طريق محور المحمودية وشارع جميلة بوحريد وشارع الجلاء وشارع مصطفى كامل ومزلقان فيكتوريا وشارع محطة السوق باكوس وشارع الفردوس بسموحة، وضبطت الحملات عدد من حالات الإشغال.

علي الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية ومتابعة إزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات.

حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات فى الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات فى الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات فى الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات فى الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات فى الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات فى الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات فى الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة الإشغالات والتعديات فى الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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