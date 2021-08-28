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عدو البشرية.. إجمالي إصابات "كورونا" يقترب من 222 مليونًا حول العالم
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 08:03 صباحاً
الطاقة الذرية تنتقد إيران وتتهمها بالمماطلة مع تعثر المحادثات النووية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 08:03 صباحاً
لفتة إنسانية.. بعمر الرابعة عشرة وصنع يداً اصطناعية لصديقه باستخدام طابعة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 08:03 صباحاً
المحيميد: جاهزون بشكل تام لاستقبال ٧٠ ألف معتمر يوميًّا
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
السودان يستدعي السفير الإثيوبي بالخرطوم
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 07:42 صباحاً
الصين تسجّل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يبشّر ويتوقّعها من 4 لـ 5 درجات
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
إندونيسيا.. مصرع 40 شخصًا على الأقل إثر حريق داخل سجن تانجيرانج
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
زلزال يضرب جنوب غرب المكسيك بقوة 7.4 درجة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 2050 إصابة جديدة و378 حالة بمصر
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 07:34 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
لندن: عملية الإجلاء دخلت المرحلة الأخيرة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 28 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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