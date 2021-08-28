«المحامين»: النائب العام يحبس الضابط المتهم بإصابة عضو النقابة 4 أيام على ذمة التحقيقات

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قال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس نقابة المحامين عن دائرة استئناف الإسكندرية، أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبس الضابط المعتدي على محامي الإسكندرية، داخل قسم شرطة المنتزه أول، الخميس، 4 أيام على ذمة القضية.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة، في تصريحات صحفية، إلى أن النيابة الكلية أرسلت التحقيقات التي قامت بها إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي عبر الفاكس، وهو من أصدر القرار.

كما شكر «عبدالوهاب»، النقيب العام رجائي عطية، ونقباء المحامين في جميع النقابات الفرعية على مستوى مصر، على مساندتهم لمحامي الإسكندرية، في قضيتهم العادلة، إضافة لشكره مجلس فرعية الإسكندرية.

يشار إلى أن النيابة استمعت الخميس لأقوال شقيقة المحامي، كما انتقل رئيس النيابة الكلية إلى المستشفى المعالج فيها المحامي لسماع أقواله.

يذكر أن وزير الداخلية، أمر الخميس بوقف الضابط المعتدي على المحامي وكذا نائب مأمور القسم، كما شكل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى الإسكندرية للتحقيق في الواقعة، وذلك بعد تواصل نقيب محامين الإسكندرية الأستاذ عبدالحليم علام بمدير أمن الإسكندرية الذي رفع الواقعة الداخلى. اخلية.