أخبار عاجلة

المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان -
الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري -
تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات -
القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية -
"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان -
بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا -
بالوثائق.. رابطة حقوقية يمنية تؤكّد: مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية على مكة والمدينة والمرتفعات -
حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جريمة الكويت.. الزوجة غارقة في دمائها وإحالة الزوج إلى الطب الشرعي

Print
جريمة الكويت.. الزوجة غارقة في دمائها وإحالة الزوج إلى الطب الشرعي جريمة الكويت.. الزوجة غارقة في دمائها وإحالة الزوج إلى الطب الشرعي
مصدر أمني يكشف أخطر أسرار الجريمة

جريمة الكويت.. الزوجة غارقة في دمائها وإحالة الزوج إلى الطب الشرعي

ذكرت وسائل إعلام محلية كويتية أمس الجمعة أن مواطنًا أقدم على قتل زوجته طعنًا في منطقة العارضية القريبة من العاصمة الكويت، ثم سلم نفسه للشرطة، بينما لم تكشف السلطات بعد عن دوافع وملابسات الجريمة.

وحسب موقع "الحرة"، لم تعلن وزارة الداخلية تفاصيل الجريمة، لكنَّ صُحفًا كويتية، من بينها صحيفة "القبس"، نشرت أخطر أسرار الجريمة نقلاً عن مصدر أمني، قال: إن الجريمة وقعت عقب خلاف عائلي بين الزوجين، وهما في العقد الثالث من العمر، فـ"استل إثره الزوج سكينًا، وانهال على زوجته طعنًا حتى أرداها قتيلة".

وأكد المصدر أن الزوج سلم نفسه فجرًا إلى الشرطة، و"جرت إحالته إلى إدارة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات، والتأكد مما إذا كان بحالة طبيعية وقت ارتكاب الجريمة من عدمها".

وحينما توجّه رجال الأدلة الجنائية إلى مقر الجريمة عثروا على الزوجة وهي "غارقة في بركة من دمائها". ونقلت الصحيفة أن معاينة النيابة كشفت عن تعرُّض الزوجة، التي أُحيلت جثتها للطب الشرعي تمهيدًا لتشريحها، للضرب.

وسرعان ما انتشر وسم (هاشتاغ) جريمة العارضية بين المستخدمين الكويتيين على تويتر، معبّرين عن امتعاضهم من تكرار مثل هذه الحوادث مؤخرًا.

وكانت الكويت قد شهدت الاثنين الماضي جريمة مماثلة عندما أطلق كويتي النار على عمته (أم زوجته) فأرداها قتيلة.

الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء

المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء

بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان

بعد خسائر فادحة في الأرواح.. رسالة من قوات بانشير إلى طالبان

الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري

الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري

القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية

القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية