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إدارة النصر تستبعد ثلاثة مدربين من حساباتها لتدريب الفريق الأول

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إدارة النصر تستبعد ثلاثة مدربين من حساباتها لتدريب الفريق الأول إدارة النصر تستبعد ثلاثة مدربين من حساباتها لتدريب الفريق الأول
في حال تمت إقالة مينزينيس

إدارة النصر تستبعد ثلاثة مدربين من حساباتها لتدريب الفريق الأول

كشفت مصادر إعلامية استبعاد إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والبرتغالي باولو فونسيكا والسويسري لوسيان فافر من حساباتها لتدريب فريقها الكروي الأول في حال إقالة البرازيلي مانو ميزينيس.

وذكرت المصادر أن الأرجنتيني جوليرمو سكيلوتو مدرب ريفربليت الذي ينتهي عقده بنهاية العام الجاري بالغ في طلباته المالية مما أدى لاستبعاده من قائمة المرشحين إذ طلب مبلغ 5 ملايين يورو في الموسم، على أن يحضر بعد شهر لتدريب النصر، وهو ما رفضته الإدارة.

فيما لا يرتبط فونسيكا وفافر بأي نادٍ حالياً بعد رحيلهما عن روما وبوروسيا دورتموند بالترتيب.

وبدأ النصر الموسم بانتصار كبير على ضمك بنتيجة 4-1 لكنه سقط في المباراة التالية أمام الفيصلي 2-1 قبل أن يفوز على التعاون في الوقت القاتل 3-1 ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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