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سمير كمونة: الأهلي أشطر من في التعاقدات

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سمير كمونة: الأهلي أشطر من الزمالك في التعاقدات سمير كمونة: الأهلي أشطر من في التعاقدات

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قال سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، إن النادي الأهلي أفضل من في ملف التعاقدات، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

وقال سمير كمونة في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«الأهلي أشطر من الزمالك في ملف التعاقدات الصيفية، حيث يوجد نظام في ملف التعاقدات، ويتم التكتم على الصفقات».

وأضاف :«الأهلي يجهز الصفقات الصيفية منذ فترة في سرية تامة»، مضيفًا :«هناك تخصص داخل النادي الأحمر، وهذا يساعد المنظومة كلها على النجاح».

يذكر أن الأهلي أعلن التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب إفريقي بيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن.

المصرى اليوم

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