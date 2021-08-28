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قال سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، إن النادي الأهلي أفضل من الزمالك في ملف التعاقدات، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

وقال سمير كمونة في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«الأهلي أشطر من الزمالك في ملف التعاقدات الصيفية، حيث يوجد نظام في ملف التعاقدات، ويتم التكتم على الصفقات».

وأضاف :«الأهلي يجهز الصفقات الصيفية منذ فترة في سرية تامة»، مضيفًا :«هناك تخصص داخل النادي الأحمر، وهذا يساعد المنظومة كلها على النجاح».

يذكر أن الأهلي أعلن التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب إفريقي بيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن.