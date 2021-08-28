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زوج رنا سماحة بعد أنباء انفصالهما: «قلة التقدير والذوق بيعلموا الانسحاب والقسوة»

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زوج رنا سماحة بعد أنباء انفصالهما: «قلة التقدير والذوق بيعلموا الانسحاب والقسوة» زوج رنا سماحة بعد أنباء انفصالهما: «قلة التقدير والذوق بيعلموا الانسحاب والقسوة»

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نشر الملحن سامر أبوطالب زوج رنا سماحة، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك أول رد بعد أنباء انفصاله عن المطربة رنا سماحة.

وكتب أبوطالب: «التجاهل وقِلّة التقدير بيعلموا الانسحاب.. تكرار الغلطات وقِلّة الذّوق بيعلموا القسوَة.. كسر الخواطِر ووجع القلُوب بيعلموك تختار نَفْسك وتفضّلها عن الجميِع وتبطل تعمل حساب لأيّ حدّ، مفيش بني آدم خلقهُ ربنا إلَّا وكان لهُ آخر، مهما كان قوي علَى التحمُّل وصبرُه كبير».

وأضاف: «مهما كان ودُود ومُتسامِح، في النهاية لازم هيقف عند حاجات مُحدَّدة؛ لا هيقدر إنّه يعديها، ولا ينفع يتقبلها بأيّ شكل إن كان.. فَا محدش يَستَهين بالطِّيب الغلبان اللي بيعمل نَفْسه مَش واخد بالُه بمزاجُه لكِن وقت اللُّزوم لا هيعمل حِساب لا لغالي ولا رخِيص وهيكون علَى حقّ، مساءكم شبه نواياكم».

وسبق وعلقت رنا سماحة على نبأ انفصالها عبر فيسبوك، مؤكدةً أنها لن تخوض في تفاصيل حياتها الأسرية رافضةً الإعلان عن تلك التفاصيل حتى لا تكون تريند، وأنها ليست من شيم ولاد الأصول، مشيرة إلى العديد من الصفات التي يجب أن تكون في ولاد الأصول.

المصرى اليوم

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