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سمير كمونة: أي مدرب يدرب الأهلي يحصل على بطولات.. وموسيماني «محظوظ»

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سمير كمونة: أي مدرب يدرب الأهلي يحصل على بطولات.. وموسيماني «محظوظ» سمير كمونة: أي مدرب يدرب الأهلي يحصل على بطولات.. وموسيماني «محظوظ»

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قال سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب محظوظ.

وقال سمير كمونة في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمة الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني، محظوظ أنه المدير الفني للأهلي، نجح في الحصول على بطولات كثيرة مع الفريق الأحمر».

وأضاف: «أي مدرب يتولى تدريب الأهلي يحصل على بطولات، المنظومة تساعد أي مدرب على النجاح»، مضيفًا: «موسيماني، لديه أخطاء فنية، حيث كان يصبر كثيرًا على بعض اللاعبين رغم تراجع مستواهم الفني مثل حسين الشحات، وعندما انتقد جمهور الأهلي اللاعب، تم استبعاده من التشكيل الأساسي وهذا ساعده على استعادة مستواه الفني».

وتابع: «موسيماني، لم يستطع عمل تدوير بين اللاعبين عقب بطولة افريقيا، على عكس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، والذي نجح في توظيف لاعبيه بشكل جيد، وهو ما ساعد الفريق الأبيض على التتويج بالدوري».

المصرى اليوم

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